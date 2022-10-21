اليوم السابع
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الجمعة، 21 أكتوبر 2022 11:50 ص
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ضبط عامل تعدى على استقبال مسشتفى طما المركزى فى سوهاج وأحدث تلفيات بالأجهزة

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 11:36 ص
ضبط عامل تعدى على استقبال مسشتفى طما المركزى فى سوهاج وأحدث تلفيات بالأجهزة حملة أمنية- أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من ضبط عامل بالتعدى على استقبال المستشفى المركزى بطما شمالى محافظة سوهاج من طاقم تمريض وأطباء بالسب والشتم وأحدث بعض التلفيات بالأجهزة الطبية بسبب تأخرهم في تقديم الخدمة الطبية لوالده الذى توفى أثناء تقديم العلاج اللازم له.

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء طارق عيسى نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بتلقى مركز شرطة طما بلاغا بتعدى أحد الأشخاص على طاقم العمل بالمستشفى المركزى وتحطيم بعض الأجهزة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد محمود طه رئيس مباحث المديرية والعقيد أيمن عثمان وكيل فرع بحث الشمال والرائد أحمد تعيلب رئيس مباحث مركز شرطة طما بتقدم المدعو وليد ا ع م 42 سنة مدير بمستشفي طما المركزي ويقيم بناحية دائرة المركز بقيام المدعو سيد ع ا  م  28 سنة عامل ويقيم بناحية  دائرة المركز بالتعدي علي طاقم التمريض بالمستشفي بالسب والشتم وإحداث بعض التلفيات بجهاز رسم القلب بقسم الإستقبال بسبب إدعائه تأخرهم فـي تقديم الخدمة الطبية لوالده والذي توفـي أثناء تقديم العلاج اللازم.

تم ضبط المشكو فـي حقه وبمواجهته أعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب تم تحرير محضرا بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.


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