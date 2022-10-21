ضبط عامل استولى على 50 ألف جنيه من آخر بزعم تسفيره للخارج في سوهاج

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" بسوهاج، من إلقاء القبض على عامل يقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة جنوب محافظة سوهاج، لقيامه بأعمال النصب على عامل يقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة والاستيلاء منه على مبلغ 50 ألف جنيه، بزعم إنهاء إجراءات الكشف الطبي، وإنهاء أوراق السفارة الكويتية، وسفره لدولة الكويت، إلا أنه لم يف بوعده ولا رد المبلغ.

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة المنشأة، يفيد بورود محضر بمعرفة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد"، مقدم من أحد الأشخاص يتهم فيه أخر بالإستيلاء منه على مبلغ 50 ألف جنيه.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد محمود طه رئيس مباحث المديرية بورود محضر أحوال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد " يتضمن بلاغ المدعو أحمد ع ع ع 28 سنة عامل ويقيم بناحية دائرة المركز بتضرره من المدعو الصباح ن س س 43 سنة عامل ويقيم بناحية دائرة المركز لقيامه بالنصب عليه والحصول منه علي مبلغ " 50.000" خمسون ألف جنيهاً بزعم مقدرته علي إنهاء إجراءات الكشف الطبي وإنهاء أوراق السفارة الكويتية وسفره لدولة الكويت إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبلغ.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وتعهد برد المبلغ تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.