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ضبط شخص قفز من كوبر ستانلي واتفق مع شخص لتصويره لتحقيق مشاهدات

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 12:27 ص
ضبط شخص قفز من كوبر ستانلي واتفق مع شخص لتصويره لتحقيق مشاهدات ضبط متهم- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول الرمل بمديرية أمن الإسكندرية بقيام أحد الأشخاص بالقفز "بمياه البحر" من أعلى كوبرى ستانلى الكائن بدائرة القسم وقيام آخر بتصويره .
 
بالإنتقال والفحص تبين قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة أبوكبير بالشرقية) بالقفز بمياه البحر من أعلى الكوبرى المشار إليه ، وتمكنت القوات المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بالمنطقة محل الواقعة من ضبطه عقب خروجه من المياه ، وبسؤاله قرر قيامه بالإتفاق مع (شخص آخر ، مقيم بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية) على تصوير مقطع فيديو له أثناء قيامه بالقفز لنشره على تطبيق"تيك توك" لتحقيق نسب مشاهدة عالية تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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