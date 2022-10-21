ضبط المتهمين باستدراج صاحب مكتب مقاولات والاستيلاء على طبنجة وهاتف بـ 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على 3 أشخاص متهمين باستدراج صاحب مكتب مقاولات، والاستيلاء على طبنجة وهاتف محمول، بمدينة 6 أكتوبر، بسبب خلافات بينهم، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا من صاحب مكتب مقاولات، اتهم فيه 3 أشخاص بينهم ربة منزل، باستدراجه لمسكنهم بمدينة 6 أكتوبر، والاستيلاء على طبنجة خاصة به، وهاتف محمول، بسبب خلافات بينهم.

بتكثيف التحريات توصل رجال المباحث لهوية المتهمين، تمكنوا من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.