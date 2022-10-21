"صحة القليوبية" تنظم قافلة طبية مجانية بقرية ميت العطار والقرى المجاورة السبت

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية، عن إقامة قاقلة طبية مجانية بقرية ميت العطار والتابعة للإدارة الصحية بمدينة بنها يومى السبت والأحد 23، 22 أكتوبر الجاري، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، وبتوجيهات الدكتور خالد الخطيب، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.

وأوضحت مديرية الصحة بالقليوبية، أنه تقدم القافلة منظومة خدمات طبية متكاملة حيث تجرى توقيع الكشف على المرضى، وتقوم بتسليم الأدوية مجاناً، وتتضمن القافلة العديد من التخصصات الطبية "باطنة - جراحة - مسالك بولية - عظام - أطفال - أمراض نساء - تنظيم أسرة - رمد - جلدية - وأسنان"، تحت إشراف أخصائيين واستشارين على أعلى مستوى من الكفاءة.

وتشمل القافلة الفحص بالأشعة العادية x-ray والسونار والتحاليل الطبية بالدم والبول والبراز، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي قد تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة لمديرية الصحة.

يأتي هذا في إطار تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة وحرصاً من وزارة الصحة وسعيها الدؤوب لتقديم خدمات طبية ذات جودة للأسر المستحقة في أماكن معيشتها في القرى والنجوع والتجمعات السكانية المختلفة، وكافة الخدمات المقدمة بالقافلة مجانية.