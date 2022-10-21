شركة مياه الشرب والشباب تنفذان أنشطة ثقافية وتوعوية لطلاب المدارس

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية بالتنسيق بين المديريات المعنية لرفع الوعي الصحي والبيئي لدي العاملين بها، مشيدا بالتعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومديرية التربية والتعليم في تنظيم الندوات التوعوية والثقافية لطلبة المدارس لإكسابهم مهارات إيجابية تعود بالنفع عليهم وعلي المجتمع في المستقبل.

ومن جانبه أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى قيام فريق التوعية بالشركة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بتنظيم ندوات توعوية وتثقيفية داخل 15 مدرسة بمراكز ومدن مشتول السوق وديرب نجم والزقازيق وبلبيس والإبراهيمية وفاقوس وصان الحجر وكفر صقر وههيا ومنشأة أبو عمر والحسينية وذلك في الفتره من 13 إلى 20 أكتوبر الجاري .

أوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى أن الهدف من تنظيم الندوات التثقيفية هو ترسيخ مفاهيم التوعية بأهمية الحفاظ على المياه من الهدر والبيئة من التلوث لدى النشئ والتعريف بالقضايا البيئية وأهمها قضية التغيرات المناخية.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه تم تنفيذ عدد ٤٥ نشاط ما بين ندوات ولقاءات وورش تلوين ورسم ومسابقات وسرد قصص وفقرات بطابور الصباح بالإضافة إلي عقد جلسات حوارية لتبادل الخبرات ومناقشة قضية التغيرات المناخية المشكلة وآليات حلها وتم توزيع مطبوعات ومطويات توعوية تحمل عدد من الرسائل الإرشادية.