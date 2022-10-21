

وأوضح شين - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - أن النظام يتكون من منصة الضربة الاستباقية "سلسلة القتل"، والعقاب والانتقام الكوري الهائل، وهو برنامج يستهدف قيادة العدو في حالة طواريء، ونظام الدفاع الجوي والصاروخي الكوري.



وأشار إلى أنه من المتوقع أن تخصص وزارة الدفاع الكورية حوالي 8.53 تريليون وون (5.92 مليار دولار) في 40 مشروعا دفاعيا خاص بسلسلة القتل، و8.35 تريليون وون (5.8 مليار دولار) في 18 مشروعا دفاعيا فيما يتعلق بنظام الدفاع الجوي والصاروخي الكوري و4.88 تريليون وون (3.39 مليار دولار) في 9 مشاريع دفاعية معنية بالعقاب والانتقام الكوري الهائل.



ونوه بأنه تم إنفاق ما مجموعه 13.98 تريليون وون (9.79 مليار دولار) على 34 مشروعا دفاعيا بما في ذلك إدخال الطائرة المقاتلة من طراز "إف-35 أيه" في الفترة بين عامي 2015 و2022.