سوريا: العثور على مقبرة جماعية لأشخاص أعدمهم تنظيم "داعش" في تدمر

أ ش أ

عثرت السلطات المختصة السورية، على مقبرة جماعية تضم رفات عددا من الأشخاص، كان تنظيم "داعش" الإرهابي أعدمهم قبل سنوات، قرب المسرح الأثري بمدينة تدمر الأثرية.



وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم الجمعة أنه خلال تأمين المناطق التي طهرها الجيش السوري من عناصر تنظيم "داعش" عثرت الجهات المختصة على رفات عدد من المدنيين والعسكريين ضمن مقبرة جماعية في محيط المسرح الأثري بمدينة تدمر، كان إرهابيو "داعش" قاموا بإعدامهم خلال فترة سيطرتهم على المدينة، وقبل دحرهم عنها من قبل قوات الجيش السوري.



وأوضحت أنه تم حتى الآن رفع رفات 12 شخصا تم نقلهم إلى المستشفيات للتعرف على هوياتهم وتسليمهم إلى ذويهم.