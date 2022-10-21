وأشارت السلطات، وفقا لقناة (روسيا اليوم)، إلى إسقاط نحو 11 صاروخا منهم عبر منظومات الدفاع الجوي الروسية.

وأوضحت السلطات أن المعبر المدني يعمل ليلا ونهارا لنقل المدنيين إلى الضفة الأخرى لنهر دنيبر بهدف إقامة تحصينات دفاعية وسط حشد لقوات كييف على خط المواجهة، وبسبب خطر الفيضان المحتمل في حال قصف أوكراني لسد محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية، مشيرة إلى أن نحو 15 ألف شخص قد عبروا إلى الضفة الأخرى.