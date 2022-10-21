سقوط أمطار خفيفة والغيوم تغطى السماء بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

شهدت مناطق شمال سيناء اليوم الجمعة أجواءً شتوية، حيث تعرضت مناطق ساحلية ووسط سيناء لسقوط أمطار خفيفة بين الحين والآخر، مع انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، وحجبت الغيوم رؤية الشمس خلال النهار .

كما أعلنت محافظة شمال سيناء، رفع درجات الاستعداد والجاهزية بكافة مرافقها الخدمية، وانعقاد غرف عمليات متابعة بمجالس المدن وغرف عمليات المحافظة الرئيسية والجاهزية لتلقى أى شكاوى .

وأعلن مجلس مدينة العريش الانتهاء من تنظيف مجرى الوادى تحسبا لمرور السيول، ومراجعة موقف بلاعات الصرف بالشوارع، كما أعلن مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء، وضع معداته فى حالة استعداد تحسبا للسيول .



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