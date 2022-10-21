وأفادت الوكالة - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - بأن الزلزال ضرب المحافظة في الساعة 3:19 مساء بالتوقيت المحلي لليابان حيث وقع مركزه على عمق 30 كيلومترا، مشيرة إلى أنه ليس هناك تهديدات من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) في أعقاب الزلزال.