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رواج سياحى داخل معبد أبوسمبل قبل ظاهرة تعامد الشمس.. صور

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 09:05 ص
رواج سياحى داخل معبد أبوسمبل قبل ظاهرة تعامد الشمس.. صور رواج سياحى داخل معبد أبوسمبل
أبوسمبل – عبد الله صلاح

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شهد معبد أبوسمبل جنوب مصر، اليوم، الجمعة، رواجاً سياحياً كبيراً بالتزامن مع ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد الملك رمسيس الثانى جنوب محافظة أسوان.

وتوافد عدد كبير من السائحين الذين وصلوا إلى أبوسمبل جنوب مصر من مختلف جنسيات العالم، بواسطة الحافلات البرية قادمين من مدينة أسوان، وكذلك البواخر السياحية النيلية ببحيرة ناصر، بالإضافة إلى استقبال مطار أسوان لعدد من الرحلات الجوية.

يشار إلى أن أنظار العالم تتجه صوب مدينة أبوسمبل السياحية جنوب مصر، لرصد ظاهرة فلكية فريدة جسدها القدماء المصريون، وهى تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد الملك رمسيس الثانى بأبوسمبل فى ظاهرة فريدة تتكرر مرتين فى العام 22 أكتوبر و22 فبراير.

 

أبوسمبل
أبوسمبل

 

السائحون
السائحون

 

السياحة فى أبوسمبل
السياحة فى أبوسمبل

 

رواج سياحى
رواج سياحى

 

معابد أبوسمبل
معابد أبوسمبل

 

 


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