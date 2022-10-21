رفع 30 طن من تراكمات الأتربة بمشاركة السيارات المكنسية بمدينة المنصورة

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، تنفيذ حملة مكبرة بنطاق مدينة المنصورة، وذلك بمشاركة السيارات المكنسية بالمنطقة المركزية، لرفع الأتربة بالمداخل والمخارج وبالشوارع والميادين، حيث تم رفع كميه من الاتربه قدرها 30 طن.

وفي هذا الصدد أوضح المهندس خالد جلال مدير عام المركبات،المشرف علي تشغيل المكنسيات بالحملة الميكانيكية انه تنفيذا لتكليفات " محافظ الدقهلية" فقد تم تشغيل السيارات المكنسية بالمنطقة المركزية حيث شارك في الحملة المذكورة عدد 3 من السيارات المكنسية، واوضح انه تم المرور علي شارع الجمهورية وشارع المشاية السفلية وشارع عبد السلام عارف وشارع قناة السويس

وأشار إلى أن هذه الحملات يتم تنفيذها في اطار الخطة التي اعتمدها "محافظ الدقهلية" لتشغيل السيارات المكنسية بنطاق المنطقة المركزية وذلك حرصا على المظهر الحضاري للمدينة.

وشدد "المحافظ "على متابعة أعمال الصيانة الدورية للسيارات المكنسية لاستمرار تنفيذ خطة المحافظة لتشغيلها لرفع الأتربة من الشوارع والميادين ومداخل ومخارج المدينة.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة تلبية مطالب وإحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.