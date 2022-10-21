رصف طريق 850 جريس - سمادون بأشمون فى المنوفية.. صور

المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، المتابعة الدورية والميدانية لكافة أعمال المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها على أرض الواقع بنطاق المحافظة للوصول لأعلى معدلات إنجاز والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون أعمال التسوية والتمهيد ووضع طبقة السن بطريق 850 (أبو عوالي -جريس - سمادون - شنشور ) وحتي قرية الخضرة بمركز الباجور تمهيداً للبدء في أعمال الرصف وذلك بطول حوالي 11كم وتنفيذ بواسطة الهيئة العامة للطرق والكباري.

كما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء أعمال قطع الفرمة وإزالة الأرصفة المتهالكة وخفض المناسيب لبلاعات الصرف الصحى بشارع الشيخ منصور بداية من شارع بور سعيد حتى شارع النصر بطول ٥٠٠ متر ، وشارع المركز الطبي بداية من شارع طلعت حرب وحتى شارع بورسعيد بطول ٧٠٠ متر ، وشارع شلضم الذي يربط بين شارعي المركز الطبي والنصر بطول كيلو متر ، وشارع زكريا نوح من شارع الحرية حتى ترعة الغزالية بطول ٣٠٠ متر، وتم التنبيه على الشركات المنفذة بتسريع وتيرة العمل لتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز والالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية تحقيقا للصالح العام.

فيما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع أعمال قطع الفرمة بشارع جواد حسني و نزلة الكوبري العلوي وذلك ضمن(7) شوارع ومتفرعاتهم بنطاق المدينة وهم ( المربع السكنى بعدد "6" بشوارع (منطقة مسجد العراقي-المؤسسة-سيدي اسماعيل -تفريعات محيي المهدي-تفريعات الكورنيش-الجمعية الشرعية-تفريعات مصطفي كامل ) بإجمالى أطوال 2000 م ، ومتفريعات بورسعيد حتي مساكن السيد نصر وشوارع المساكن ، شارع الجيش حتى تلاقى ش بور سعيد مع ش ابو شادي والشوارع المتفرعة بأطوال800م، و المربع السكني (ش موسى العليمي- ش الشوادي- ش العوامرية- ش سوق الخميس ) ، وكذا شارع نجم مع الشوارع الجانبية علي طريق شبين الكوم /بركة السبع بطول 1 كم ، واستكمال رصف شارع جواد حسني خلف المستشفى ومتفرعاته بطول 2 كم ، واستكمال رصف المربع السكنى بمنطقة الحد البحري من ترعة ديا الكوم وشارع ترعة البهجي بطول 3كم ، فيما تابع رئيس المدينة اللمسات النهائية الممشى الجديد بطول ترعة ديا الكوم المغطاة وذلك لخلق متنفس هام ومتنزها عاما لأهالى المدينة .

وفى مركز منوف ، تابع رئيس الوحدة المحلية أعمال قطع الفرمة وفرد طبقة السن بشارع ابو سامح وعباس الشرقاوي ، فضلا عن ضبط المناسيب ورفع مطابق الصرف الصحى بشارع البدوى وفاضل تمهيدا للبدء في أعمال الرصف ، وأوضح رئيس المدينة إلى أنه من المقرر رصف (14) شارع بنطاق المدينة ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى والتى ستساهم بدورها في تسهيل الحركة المرورية أمام المواطنين والمركبات .

هذا وقد تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا أعمال التشطيبات النهائية لتطوير ورفع كفاءة الحديقة المتحفية والمقامة على مساحة 800متر تنفيذ هيئة الأبنية التعليمية ، حيث تم الانتهاء من الهيكل الخرسانى وتركيب حديد الكريتال بالسور الخارجى والمساحات الخضراء وصيانة دورات المياه والغرف الإدارية وذلك ضمن خطة المحافظة للمساهمة في إيجاد متنفساً جمالياً للأهالي .



الممشى الجديد



اعمال قطع الفرمة



قطع الفرمة