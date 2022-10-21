اليوم السابع
Ads
الجمعة، 21 أكتوبر 2022 08:41 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

رشاد عبده: تفعيل مقررات المؤتمر الاقتصادى ‬كفيل بدعم القطاعات الصناعية

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 07:00 ص
رشاد عبده: تفعيل مقررات المؤتمر الاقتصادى ‬كفيل بدعم القطاعات الصناعية رشاد عبده
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
‏أكد الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، أن الأهم هو تفعيل مقررات المؤتمر الاقتصادي الذي سينعقد خلال الأيام المقبلة من الشهر الجاري ، موضحا أن المؤتمر الاقتصادي سيكون نقطة انطلاق كبيرة لمختلف القطاعات الصناعية ، شريطة أن يتم تفعيل تلك المقررات من خلال لجنة متابعة دقيقة لكل توصية من التوصيات خلال المؤتمر.
 
أشار رشاد عبده لـ"اليوم السابع" إلى أنه بالإضافة إلى ذلك ضرورة  رعاية المؤتمر لزيادة الصادرات وبلوغ 100 مليار دولار، من خلال الاهتمام بتوطين الصناعة، وهي الدعوة التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمؤتمر الاقتصادي  ، بهدف توطين الصناعة وحل مشكلات المستثمرين، وإيجاد حلول عملية ‏لبعض المشكلات التي تواجه المستثمرين ،سواء المصريين أو العرب، أو الاجانب ،مما يزيد من جاذبية مصر للاستثمار.
 ‏إضافة انه يتوقع أن يحقق المؤتمر الاقتصادي نجاحا كبيرا خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اكثر من لقاء الفترة الماضية  مع عدد من المستثمرين في مجالات مختلفة وذلك بهدف المضي قدما نحو تقوية الاقتصاد فيما يتعلق بتوطين الصناعة وزيادة الصادرات والتوسع في قطاعات الزراعة ،بالإضافة إلى تذليل كافة العقبات من خلال التشريعات الحالية او إجراء تعديلات على التشريعات الحالية ؛بهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بقوة إلى مصر خلال الفترة المقبلة.
 
 

الاستثمار

الصناعة

الزراعة

المؤتمر الاقتصادي

رشاد عبده



الموضوعات المتعلقة

بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة الاستعدادات للمؤتمر الاقتصادى

الخميس، 20 أكتوبر 2022 10:55 ص

الصحف المصرية.. إنطلاق المؤتمر الاقتصادى- مصر 2022 الأحد المقبل

الخميس، 20 أكتوبر 2022 02:00 ص

عضو بـ"رجال الأعمال": المؤتمر الاقتصادى نقطة انطلاق لمواجهة التحديات

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 05:13 م

الأحد.. انطلاق المؤتمر الاقتصادى ـ مصر 2022 بمشاركة كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء المتخصصين.. 50 ألف مشاهدة للموقع الإلكترونى للمؤتمر.. ولجنة فنية تدرس 300 مقترح اقتصادى متميز تمهيدا لعرضها على المسئولين

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 03:14 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة