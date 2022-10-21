رشاد عبده: تفعيل مقررات المؤتمر الاقتصادى ‬كفيل بدعم القطاعات الصناعية

كتب عبد الحليم سالم

‏أكد الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، أن الأهم هو تفعيل مقررات المؤتمر الاقتصادي الذي سينعقد خلال الأيام المقبلة من الشهر الجاري ، موضحا أن المؤتمر الاقتصادي سيكون نقطة انطلاق كبيرة لمختلف القطاعات الصناعية ، شريطة أن يتم تفعيل تلك المقررات من خلال لجنة متابعة دقيقة لكل توصية من التوصيات خلال المؤتمر.

أشار رشاد عبده لـ"اليوم السابع" إلى أنه بالإضافة إلى ذلك ضرورة رعاية المؤتمر لزيادة الصادرات وبلوغ 100 مليار دولار، من خلال الاهتمام بتوطين الصناعة، وهي الدعوة التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمؤتمر الاقتصادي ، بهدف توطين الصناعة وحل مشكلات المستثمرين، وإيجاد حلول عملية ‏لبعض المشكلات التي تواجه المستثمرين ،سواء المصريين أو العرب، أو الاجانب ،مما يزيد من جاذبية مصر للاستثمار.

‏إضافة انه يتوقع أن يحقق المؤتمر الاقتصادي نجاحا كبيرا خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اكثر من لقاء الفترة الماضية مع عدد من المستثمرين في مجالات مختلفة وذلك بهدف المضي قدما نحو تقوية الاقتصاد فيما يتعلق بتوطين الصناعة وزيادة الصادرات والتوسع في قطاعات الزراعة ،بالإضافة إلى تذليل كافة العقبات من خلال التشريعات الحالية او إجراء تعديلات على التشريعات الحالية ؛بهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بقوة إلى مصر خلال الفترة المقبلة.