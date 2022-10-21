وقال ألبانيز - في تصريحات للصحفيين أوردها راديو شبكة (تشانيل نيوز آشيا) السنغافوري في نشرته الإنجليزية - "أشعر بالقلق إزاء أي تأخير قد يحدث لاتفاق التجارة الحرة بين استراليا والمملكة المتحدة".



وأضاف ألبانيز "لقد ناقشت مع رئيسة الوزراء ليز تراس تعجيل ذلك، وسأتحدث بالطبع إلى أيا من سيكون رئيس الوزراء القادم في المملكة المتحدة بشأن القيام بذلك".



كانت ليز تراس قد أعلنت أمس الخميس استقالتها من منصبها بعد خمسة وأربعين يوما فقط في السلطة وهو ما يجعلها أقصر رئيس وزراء خدمة في تاريخ المملكة المتحدة.. وقالت إنها تحدثت إلى الملك تشارلز لتقديم استقالتها، مضيفة أنها ستظل رئيسة للوزراء لحين اختيار خلف لها.