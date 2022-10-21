رئيس مدينة طور سيناء متابعة تطهير مخرات السيول

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

قام اللواء مهندس هانى رضا بدوى رئيس مدينة طور سيناء متابعة مخرات السيول بالمدينة والقري التابعة لها، وذلك بناء على توجيهات اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء بضرورة متابعة مخرات السيول بالمدينة والقري التابعة لها .

تفقد اللواء هانى رضا رئيس المدينة، اليوم الجمعة مع إبراهيم سمير رئيس قرية الوادى ، تطهير مخر السيل بقرية الوادى استعدادا" لموسم الشتاء، حالة حدوث سيل على أن يمر بمجراه الطبيعى حتى يتم الاستفادة من مياه السيول.

كما قام رئيس المدينة بإزالة سور وحظيرة مواشى بمساحة 1000 متر تقربيا بمنطقة المهد بقرية الوادى بطورسيناء بناءاً على توجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بعدم السماح لأى مواطن بالتعدى على أملاك.

وقام رئيس المدينة بمتابعة أعمال إنشاء 60 منزل بالوادى عملية إنشاء عدد 60 منزل بدوى بقرية الوادى، حيث تفقد المبانى والتأكد من استمرار العمل بالموقع وعدم وجود ما يعوق الإنشاءات.





