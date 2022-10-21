خيط الجريمة.. أهالى يقودون النيابة لكشف المتهمين بقتل مسنة فى القاهرة

كتب سليم على

يقدم "اليوم السابع" فى سلسلة حلقات، "خيط الجريمة"، قصصا تكشف الخيط الذى يساعد رجال الأمن والقضاء، على فك طلاسم الجريمة، والوصول إلى حل اللغز والتعرف على مرتكب الجريمة.

شهدت منطقة الزاوية الحمراء جريمة قتل بشعة، حيث أقدم شقيقين على قتل جدتهما، لسرقة مشغولاتها الذهبية في دائرة القسم.

وقاد الأهالى جيران المجنى عليها الأجهزة الأمنية وفريق النيابة العامة، لكشف هوية مرتكبي الواقعة، بعد أن أخطروا قسم شرطة الذواية الحمراء، بالعثور على جثة سيدة مسنة داخل شقتها، وبسؤالهم حول الواقعة أكدوا تردد شقيقين من أقاربها عليها باستمرار، على الفور أصدرت النيابة العامة قرارا بسرعة ضبطهما، وبالضغط عليهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد السرقة.

وكشف أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة ضد المتهمين، أنهما قاما بالاتفاق فيما بينهما على قتل جدتهما بقصد سرقة مشغولاتها الذهبية، حيث تخلص المتهمان من المجنى عليها خنقا كما قاما بكتم أنفاسها.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين أعدا لهذا الغرض أداة "وسادة"، ونفاذًا لمخططهما الإجرامى انتظرا نومها وتسللا إلى حيث مرقدها، وما أن ظفرا بها حتى أجهزا عليها، بأن وضع الثانى الوسادة على وجهها وأطبق عليها الأول كاتمًا أنفاسها مستخدمًا الوسادةا، ولم يردعهما ضعف قوتها وقلة حيلتها، فأحدثا بها الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق، والتى أودت بحياتها.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، بلاغا من أهلية المجنى عليها، يفيد بوجود سيدة مسنة مقتوله داخل مسكنها، ووجود بعثرة محتويات غرفتها وكسر دولابها الخاص وسرقة بعض المحتويات بالإضافة إلى سرقة مشغولاتها الذهبية.

على الفور تم جمع المعلومات وعمل التحريات اللازمة، تبين أن وراء ارتكاب الجريمة احفاد المجنى عليها بقصد سرقة مشغولاتها الذهبية، وبأعداد الأكمنة تم ضبط المتهمان، وتبين أن احداهما دون السن القانونى، وبمواجهتهما اعترافا بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمان، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة العامة، التى أمرت بإحالة الجناة إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهما، والتى قضت بالاعدام على المتهم الاول، والمشدد 15 سنة على المتهم الثانى كونه حدث.

كانت محكمة جنايات شمال القاهرة قضت بالإعدام لطالب، والسجن المشدد 15 سنة لشقيقه، بتهمة قتل جدتهما لسرقة مشغولاتها الذهبية فى الزاوية الحمراء.