ختام ورشة العمل لمكافحة الآفات الحقلية والبستانية الشتوية بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

اختتمت اليوم ورشة العمل لمكافحة الآفات الحقلية والبستانية وذلك بمقر محطة مكافحة الجراد بالاسماعيلية والتي استمرت لمدة 3 ايام تحت رعاية السيد قصير وزير الزراعة.

وجاء ذلك بحضور الاستاذ الدكتور على سليمان مستشار الوزير لصحة النبات.والاستاذ الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية للمكافحة ،والاستاذة الدكتورة أمانى حفنى استاذ وقاية النباتات بمعهد بحوث وقاية النبات ومسؤل دودة الحشد بمنظمة الفاو ،والدكتور ايمن حمودة الادارة العامة لمكافحة الآفات ، والمهندس خالد عبد ربه مدير الإدارة العامة لمكافحة الجراد والطيران الزراعى ،والسادة مهندسى مناطق المكافحة ،والمهندس اسماعيل العطار رئيس القطاع الزراعى بالإسماعيلية، والمهندس محمود عبد القادر مدير إدارة المكافحة بالإسماعيلية وبدات ورشة العمل بكلمة للسيد الدكتور مستشار وزير الزراعة والدكتور رئيس الادارة المركزية لمكافحة الآفات والمهندس اسماعيل العطار.

وناقشت ورشة العمل المواضيع الاتية :"أهم الافات الزراعية للمحاصيل السكرية بنجر السكر وقصب السكر ومحاصيل الذرة وخاصة مكافحة دودة الحشد وعن غش المبيدات والتداول الامن لتلك المبيدات، ومكافحة سوسة النخيل ، واهم الامراض التي تصيب محصول القمح وخاصة الاصداء ، وأهم الحشرات التي تصيب محصول المانجو وهي الحشرات القشرية التي تسبب مرض العفن الهبابي، وكذلك اهم الامراض والافات التي تصيب محاصيل الفاكهة والخضر وكذلك طرق مكافحة ذبابتي الفاكهة والخوخ، واهم الممارسات الحقلية التي ينفذها مهندسي المكافحة واعداد التقارير اللازمة لها والمستهدف من متابعة اعمال المكافحة ، وزيارة ميدانية لمعمل انتاج الاعداء الحيوية للافات الزراعية ومنها المفترس الاكاروسي وانتاج طفيل التر يكوجراما.



جانب من أعمال ورشة العمل