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ختام فعاليات المسح الميداني للفيروسات الكبدية بطور سيناء.. صور

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 12:34 ص
ختام فعاليات المسح الميداني للفيروسات الكبدية بطور سيناء.. صور فعاليات المسح الميداني للفيروسات الكبدية بطور سيناء
جنوب سيناء - فايزة مرسال

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اختتمت فعاليات المسح الميداني لقياس انتشار الفيروسات الكبدية المنقولة عن طريق الدم بمدينة طور سيناء، حيث نجحت الفرق الوقائية المشاركة فى المسح من الوصول إلى 50 أسرة بالمدينة بمناطق الزهراء والشروق وأبنى بيتك وقد جرى عمل الاستبيان المطلوب مع عدد 134 فرد من جميع الأسر وسحب عينات الدم وارسالها للمعامل المركزية للتحليل لمعرفة نسبة انتشار الفيروسات الكبدية ، ولمعرفة نسبة الاصابة مقارنة بالسنوات الماضية، وبعد مجهودات وزارة الصحة التى جرى بذلها خلال الفترة الماضية من خلال حملات 100 مليون صحة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
 
وتقدم الدكتور وكيل الوزارة بخالص الشكر والتقدير لجميع الفرق المشاركة بالمسح الطبي واداء مهمتهم علي أكمل وجه، كما تقدم الدكتور وكيل المديرية ومدير الطب الوقائى بخالص الشكر للفرق الاشرافية المشاركة من وزارة الصحة ومديرية الصحة والإدارة الصحية بطور سيناء.
 
يأتي ذلك فى ضوء تنفيذ الاستراتيجية القومية لوزارة الصحة والسكان لمكافحة الفيروسات الكبدية، وفي إطار توجيهات  الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتحت اشراف الدكتور أيمن رخا، مدير المديرية، والدكتور أحمد حسانين وكيل المديرية ومدير الطب الوقائي.
 
الفريق الطبى أثناء المسح الفيروسات الكبدية (2)
الفريق الطبى أثناء المسح الفيروسات الكبدية (2)

الفريق الطبى اثناء المسح الفيروسات الكبدية
 فعاليات المسح الميداني للفيروسات الكبدية بطور سيناء

 

الفريق الطبى أثناء المسح الفيروسات الكبدية
الفريق الطبى أثناء المسح الفيروسات الكبدية

الفريق الطبى أثناء المسح الميداني لقياس انتشار الفيروسات الكبدية
 فعاليات المسح الميداني للفيروسات الكبدية بطور سيناء

 

 

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