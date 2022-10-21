حملة توعية للتبرع بالدم ينظمها طلاب من أجل مصر بـ"حقوق سوهاج"

سوهاج محمود مقبول

نظم طلاب من أجل مصر بكلية الحقوق بجامعة سوهاج حملة توعية للتبرع بالدم وتحديد الفصائل، وذلك بمقر الكلية بالحرم الجامعي الجديد، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، وقال أن الحملة التوعوية تأتي تماشياً مع رؤية مصر ٢٠٣٠ لسد العجز في أكياس الدم وتوفير الكميات اللازمة، والوصول لمرحلة اكتفاء ذاتي لسد إحتياج المصابين وإنقاذ المرضي.

وأوضح عبد الخالق أن الجامعة تنظم عدد من الحملات المماثلة على مدار العام بشكل دوري بمقريها الجديد والقديم، لزيادة الوعي بمنتجات الدم الآمنة، وأهمية التبرع من أجل إنقاذ حياة الآخرين، داعياً الطلاب بضرورة المشاركة في تلك الحملات والتبرع بالدم باعتباره واجب إنساني وديني ووطني والتزام اخلاقي.

وقال الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ورئيس طلاب من أجل مصر، أن الجامعة تحرص دائمًا على تنظيم مثل تلك الحملات التوعوية الإنسانية لنشر ثقافة التبرع في جميع أنحاء المحافظات والجامعات المصرية، مؤكداً على أن الحملة التوعوية نُظمت عدة مرات داخل الجامعة، تنفيذًا للمبادرة الرئاسية التي تدعم استمرارية حملات التبرع لبنك الدم، للقضاء على أمراض الكبد والكلى وجميع الأمراض المزمنة.

وأضاف كلاً من سامح حافظ مقرر طلاب من أجل مصر بالكلية، ومحمد سعد المسئول المساعد أن الحملة هدفها الأول تحقيق الأمن الصحي للطلاب، وتوعيتهم بضرورة التبرع بالدم بصفة مستمرة، حيث تم تعريف الطلاب بفوائد وشروط التبرع، وأهمية إجراء الاختبارات الصحية قبل التبرع، كما تم خلال الحملة التوعية ايضاً بأمراض نقص الانيميا.