حجز سائق حفار على تحريات المباحث تسبب فى كسر ماسورة غاز طبيعى بأطفيح

كتب أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة حجز سائق حفار على ذمة تحريات المباحث تسبب في كسر ماسورة غاز طبيعي بمنطقة أطفيح بالجيزة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة والاستماع إلى شهود العيان لكشف ملابسات الحادث.

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد تعرض ماسورة غاز طبيعي للكسر بمنطقة أطفيح، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن سائق حفار تسبب في كسر الماسورة خلال عمله، وبضبطه اعترف بارتكاب الواقعة دون قصد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.