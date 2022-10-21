اليوم السابع
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حبس ديلر 4 أيام لاتهامه بالإتجار بالمواد المخدرة فى العمرانية

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 11:34 ص
حبس ديلر 4 أيام لاتهامه بالإتجار بالمواد المخدرة فى العمرانية موادمخدرة_أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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قررت النيابة العامة بالجيزة حبس  مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة فى العمرانية.
 
وكلفت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.
 
وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد اتجار مسجل خطر سابق بالاتجار بالمواد المخدرة.
 
تم إخطار اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الذى وجه رجال المباحث بسرعة إعداد الأكمنة للقبض على المتهم فى حالة تلبس.
بإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش.
 
بمواجهة المتهم اعترف بالاتجار بالمواد المخدرة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

الحشيش

المخدرات

أمن الجيزة

ديلر



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