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حالات وقف مساعدات الضمان الاجتماعى وفقا للقانون

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 05:30 ص
حالات وقف مساعدات الضمان الاجتماعى وفقا للقانون الجلسة العامة بمجلس النواب - أرشيفية
كتب هشام عبد الجليل

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نص قانون الضمان الاجتماعى على أن "يقدم طلب الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعى وفقًا للقواعد والإجراءات وطبقًا للنماذج التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتقوم مراكز الخدمات الاجتماعية بإجراء البحوث الاجتماعية الميدانية للأفراد أو الأسر فى نطاقها وتقييمها، وعرض النتائج على لجنة الضمان الاجتماعى المختصة".

ويؤدى طالب المساعدة رسمًا قدره جنيه واحد يرد إليه فى حالة استحقاقه، ويؤدى المتظلم رسمًا قدره جنيهان يرد إليه إذا تبين أنه محق فى تظلمه.

وتتولى مديريات التضامن الاجتماعى مساعدة كل من الأفراد والأسرة المستفيدة على الانخراط فى مجال الإنتاج بالوسائل الآتية:

- التدريب.

- تقديم منحة لإقامة مشروع إنتاجى أو خدمى مع استمرار استحقاق الضمان الاجتماعى المقرر.

- المساعدة فى الحصول على قروض صغيرة لإقامة مشروعات إنتاجية أو خدمية.

- المساعدة فى الحصول على بعض الأدوات أو الآلات التى تمكن من العمل.

وتُوقف كافة مساعدات الضمان الاجتماعى للمستحق أو نصيبه فى أى منها حسب الأحوال إذا رفض الالتحاق بأحد المعاهد أو المؤسسات المعنية بالتأهيل الاجتماعى والتدريب أو الانخراط فى مجال الإنتاج بأية وسيلة من الوسائل المحددة فى المادة السابقة وتكرر الرفض ثلاث مرات بغير عذر مقبول أو عند تحقق القدرة على الكسب بما لا يقل عن ضعف قيمة المساعدة.


الضمان الاجتماعى

قانون الضمان الاجتماعى

مجلس النواب

مساعدات مالية

اليوم السابع بلس



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