جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة

كتب محمود عبد الغني

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهره الدولي برئاسه أحمد عبد الهادي مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة.

فبناءا على إخبارية سرية من قطاع الأمن الوطني بميناء القاهرة الجوي مفادها محاولة أحد الركاب القادمين من لندن علي رحلة خطوط الطيران الجوية البريطانية تهريب بضائع مخالفة .

وبالعرض على أحمد عبدالهادى مدير الجمرك قرر تكليف عمرو عبد العزيز العميري مدير الحركة ومحمود محمد طلعت مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا فتبين وجود 37 شريط من عقار Suboxone و ritaline المدرجين بجدول المخدرات مخبأة داخل حقائبه وبالملابس التي يرتديها.

قرر د أحمد سعد عبد المطلب مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم ٢ بمطار القاهرة الدولي إتخاذ الإجراءات القانونيةوتحرير محضر ضبط جمركى وعرض الراكب علي النيابة المختصة.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحةالجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.