جامعة بنها ضمن أفضل الجامعات العربية طبقا لتصنيف كيو إس البريطاني لعام 2022

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، ظهور نتيجة تصنيف QS البريطاني للجامعات العربية لعام 2022، وأنه قد جاءت الجامعة بالمركز 101- 110 بين الجامعات العربية من بين 200 جامعة بـ 17دولة عربية، وبالمركز رقم 11 على الجامعات الحكومية الخاصة بمصر، من بين 33 جامعة مدرجة بالتصنيف.

من جانبه قال الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن تصنيف "كيو إس البريطاني" يعتمد على عدة معايير منها السمعة الأكاديمية ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب، وعدد أعضاء هيئة التدريس الدوليين ونسبة التحاق الطلبة الدوليين ونسبة حملة الدكتوراة من أعضاء هيئة التدريس ونسبة عدد الأبحاث المنشورة إلى عدد أعضاء هيئة التدريس، ونسبة عدد الاستشهادات بالأبحاث للمدرسين وتأثير الجامعة على شبكة الإنترنت.

كما تتضح أهمية هذا التصنيف في تقييم البرامج والخريجين حيث تعد معايير التقييم مؤشرات عملية وعلمية لتقييم الجامعات والاعتراف ببرامجها وشهاداتها ومراجعتها باستمرار لتطوير خطط وسياسات التعليم العالي.



تصنيف جامعة بنها









