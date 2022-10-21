اليوم السابع
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الجمعة، 21 أكتوبر 2022 04:46 م
أكرم القصاص
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تونس تعلن القبض على ثمانية أشخاص ينتمون لتنظيم إرهابي

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 03:48 م
تونس تعلن القبض على ثمانية أشخاص ينتمون لتنظيم إرهابي القوات التونسية - أرشيفية
أ ش أ

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أكد المتحدث الرسمي بإسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي، عن القبض على ثمانية أشخاص ينتمون لتنظيم إرهابي.

وقال المتحدث في بيان اليوم الجمعة، إنه في إطار سعي وحدات الحرس الوطني لتعقب العناصر المطلوبة لدى الجهات الأمنية والتصدي للمخاطر الإرهابية، تمكنت الدوريات التابعة لفرق الأبحاث والتفتيش، من إلقاء القبض على ثمانية أشخاص ينتمون إلى تنظيم إرهابي ومحكوم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين عام وعشرة أعوام.

وأشار المتحدث، إلى أنه تم ضبط العناصر الثمانية في أماكن مختلفة بتونس، في منطقة بليماقس وماطر وبنزرت والتضامن وحفوز ومنزل تميم.

 


تونس

تنظيم إرهابي

الارهاب في تونس

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