توقعات بارتفاع المتوسط السنوى لخامات أوبك 105.15 دولار للبرميل 2022

كتبت -مروة الغول

تشير أحدث توقعات منظمة أوبك إلى تراجع المتوسط الشهري لسعر سلة خامات أوبـك خـلال أغسطس 2022 إلى 101.9 دولار للبرميل، أي بنسبة انخفاض تبلغ 6.1% مقارنة بالشهر السابق، بينما تشير توقعات المنظمـة إلـى ارتفاع المتوسط السنوي لسعر سلة خاماتهـا فـي عام 2022 إلى 105.15 دولار للبرميل ، أي بنسبة زيادة تبلغ 50.4% مقارنة بعام 2021 وذلك وفقا النشرة الشهرية حول التطورات البترولية في الأسواق العالمية لمنظمة "أوابك ".

وذكرت النشرة الصادرة خلال الشهر الجارى، أن متوسط أسعار سلة خامات أوبك قد انخفض خلال شهر يوليو 2022 بنسبة 7.8% (9.2 دولار للبرميل) مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى 108.6 دولار للبرميل.

وتابعت النشرة الشهرية ،بأن ذلك يعزى بشكل رئيسي إلى عمليات البيع في أسواق العقود الآجلة وسط تقلبات مرتفعة، مدفوعة بتزايد حالة عدم اليقين حيال الاقتصاد العالمي ونمو الطلب على الطاقة، إلى جانب المخاوف من أن رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة من شأنه أن يبطئ النشاط الاقتصادي، كما أدى انخفاض هوامش التكرير في المراكز الرئيسية، وارتفاع المخزونات النفطية التجارية لدول منظمـة التعاون الاقتصادي و التنمية إلى زيادة الضغط الهبوطي على الأسعار.