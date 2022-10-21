تموين بورسعيد تضبط مياه معدنية وفول ومصنعات لحوم مجهولة المصدر

بورسعيد محمد فرج

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية، برئاسة ناصر ثابت، حملة تموينية، بالتنسيق مع الرقابة التموينية، تحت إشراف محمد عوض وكيل المديرية، بقيادة المهندس خالد فهمى مدير إدارة الرقابة، ورئاسه إبراهيم الدهرى رئيس الرقابة، وحسن عبد الله وياسر جمعة العربى عبد الحليم محمد السحراوى، كبار مفتشى الرقابة، وبالتنسيق والاشتراك مع إدارة حماية المستهلك.

واسفرت الحملة من ضبط كمية تقدر ب 720 زجاجة مياة معدنية مجهولة المصدر بدون اى فواتير تدل على مصدرها ما يشكل خطراً على صحة المواطنين تم التحفظ على الكمية المضبوطة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كما تمكن رجال الرقابة من ضبط أحد المطاعم الخاصة بتقديم " وجبات الفول والطعمية " بحوزته كمية تقدر ب 125 كجم فول بدون تواريخ إنتاج أو إنتهاء و مجهول المصدر مخالفاً للقرار الوزارى 113 لسنة 1994 الخاص بحظر تداول السلع مجهولة المصدر أو المحظور استيرادها أو غير المطابقة للمواصفات .

كما تم ضبط أحد محال التجارية بحوزته كمية تقدر ب 50 كجم من مصناعات اللحوم مجهول المصدر معبأ داخل فوم مغلف بالبلاستيك مخالف للقرار الوزارى 45 لسنة 2022 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



جانب من المضبوطات خلال الحملة التموينيه