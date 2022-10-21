اليوم السابع
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تكليف جيورجيا ميلونى بتشكيل الحكومة الجديدة فى إيطاليا

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 06:11 م
تكليف جيورجيا ميلونى بتشكيل الحكومة الجديدة فى إيطاليا جيورجيا ميلوني
كتب عبد الوهاب الجندى

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كلف الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، اليوم الجمعة، جورجيا ميلوني، التي حققت مع حزبها "أخوة إيطاليا" للفاشيين الجدد انتصارا تاريخيا في الانتخابات التشريعية، تشكيل الحكومة لتصبح بذلك أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في إيطاليا.

ونقلت وسائل إعلام إيطالية، مسئول، تأكيده بأن جيورجيا ميلوني تقبل التكليف الرئاسي بتشكيل الحكومة الجديدة.

وأكد المسئول أن الحكومة الجديدة ستؤدي اليمين الدستورية صباح غدا السبت

واجتمعت زعيمة اليمين المتطرف في إيطاليا جورجيا ميلوني وحلفاؤها في الائتلاف مع الرئيس سيرجيو ماتاريلا وقالوا إنهم مستعدون لتشكيل حكومة "في أسرع وقت ممكن".

ومن المقرر أن يطلب ماتاريلا من ميلوني في الساعات المقبلة أن تصبح رئيسة للوزراء.

وحضر رئيس الوزراء السابق المخضرم سيلفيو برلسكوني هذه المحادثات القصيرة، على الرغم من تسببه في زعزعة وحدة التحالف بتصريحات مسربة مؤيدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وسعت ميلوني إلى طمأنة حلفاء إيطاليا الغربيين بأنه لن يتغير أي شيء.

 

 


جيورجيا ميلوني

الحكومة الجديدة في إيطاليا

تشكيل الحكومة في إيطاليا

إيطاليا



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