اليوم السابع
Ads
الجمعة، 21 أكتوبر 2022 06:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على المحطات التبادلية المهمة فى مترو الأنفاق

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 05:12 م
تعرف على المحطات التبادلية المهمة فى مترو الأنفاق مترو الأنفاق
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يضم مترو الأنفاق عدد كبير من المحطات بالخطوط الثلاثة، ومن بين هذه المحطات عدد محدود من المحطات الهامة.. نستعرضها فى النقاط التالية. 
 

محطة الشهداء

 
هى محطة التقاء بين الخطين الأول والثانى وتكمن أهميتها فى المقام الأول لالتقائها بمحطة مصر للسكة الحديد كما انها مكان متوسط بالنسبة للأماكن التجارية الحيوية مثل السبتية والفجالة وشارع الجمهورية
 

محطة السادات

 
هي محطة التقاء بين الخطين الأول والثاني وتعتبر مركز القاهرة وملتقى العديد من المنشآت الحيوية الهامة مثل مجمع التحرير ومجلس الوزراء ومجلس النواب وكذلك المتحف المصري وكوبري قصر النيل
 

محطة العتبة

 
هي محطة التقاء بين الخطين الثالث والثاني وقريبة من أكبر منطقة تجارية بالقاهرة .
 
 

محطة ناصر

 
هي محطة تبادلية بين الخط الأول والثالث وتقع أمام دار القضاء العالى وقريبة من منطقة وسط البلد
 
 

محطة عدلي منصور

 
محطة مركزية تبادلية كبيرة تضم مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا ليتم تبادل الخدمة بين خمس وسائل نقل مختلفة: محطة لمترو الخط الثالث ومحطة للقطار الكهربائي "عدلي منصور - العاصمة الإدارية - العاشر من رمضان"، ومحطة للسكك الحديدية "القاهرة - السويس" ومحطة للسوبر جيت، وأخيرًا محطة BRT للربط مع مطار القاهرة الدولي.
 

المترو

مترو الانفاق

محطات المترو

محطات المترو التبادلية



الموضوعات المتعلقة

شاهد محيط محطات مترو الأنفاق لأول 4 محطات من المرحلة الثالثة للخط الثالث بعد فتحها للركاب

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 09:29 م

مترو الأنفاق يرفع حالة الطوارئ استعداداً لبدء العام الدراسى الجديد

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 02:02 م

مترو الأنفاق يجدد الثقة لـ"بكير" متحدثا رسميا ومديرا للإعلام والعلاقات العامة

الخميس، 29 سبتمبر 2022 10:48 ص

وزير النقل يبحث مع ميتسوبيشى العالمية توطين صناعة عربات مترو الأنفاق فى مصر

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 11:49 ص

النقل تعدل صلاحيات قيادات شركة مترو الأنفاق تمهيدا لطرحها فى البورصة

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 07:08 م

طرح استمارات اشتراكات مترو الأنفاق الخاصة بالطلبة غدا

الخميس، 15 سبتمبر 2022 03:18 م

مترو الأنفاق يبدأ طرح استمارات استخراج اشتراكات الطلبة السبت المقبل

الخميس، 15 سبتمبر 2022 03:00 ص

اشتراكات مترو الأنفاق لطلاب المدارس والجامعات بـ33 جنيها بتخفيض 98%

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 10:42 ص

مترو الأنفاق يعلن مواعيد استخراج اشتراكات الطلبة.. التفاصيل

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 06:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة