تحرير 155 محضرا أثناء حملة لإدارة مراقبة الأغذية بالدقهلية

الدقهلية - فريق المحافظات

شنّت إدارة مراقبة الأغذية التابعة لمديرية الصحة بالدقهلية، عدة حملات على التوكيلات الغذائية، ومتداولي الأغذية، بناء على توجيهات الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بضرورة استمرار الحملات على جميع التوكيلات والمخازن ومتداولي الأغذية بالمحافظة.



إستهدفت الحملات نحو 207 منشآت غذائية مختلفة، منها 56 تُدار دون تراخيص من الجهات المختصة، و منشأة واحد بها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، فيما تمت مخاطبة الجهات المختصة لغلق تلك المنشآت، لما تُمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين.



واسفرت الحملة عن تحرير 155 محضراً , إضافة لسحب 237 عينة، مع اعدام 1191 كيلو جرام غير مطابقة للمواصفات، ونحو 299 لتراً من الزيوت المحروقة، والعصائر غير الصالحة للاستخدام الآدمى.



وشدد الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة، على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية، للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة بها ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية.







