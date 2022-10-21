اليوم السابع
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الجمعة، 21 أكتوبر 2022 02:47 م
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تحريات لكشف ملابسات وفاة شخص فى الهرم

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 02:37 م
تحريات لكشف ملابسات وفاة شخص فى الهرم قوة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إجراء التحريات لكشف ملابسات وفاة أحد الأشخاص بمنطقة الهرم، وأشارت التحريات أن مشادة كلامية نشبت بينه وآخرين، وخلال الاشتباك سقط مفارقا الحياة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وفاة أحد الأشخاص بمنطقة الهرم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن مشادة كلامية نشبت بين الشخص المتوفى وأخرين، وخلال المشادة فارق الحياة.

تم الاستماع لأقوال عدد من شهود العيان، والتحفظ على الأشخاص المتورطين في الاعتداء على الضحية لكشف ملابسات الواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 


وفاة شخص

العثور على جثة

قسم الهرم

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