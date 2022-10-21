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تجارة القاهرة تنظم مؤتمر التحول الرقمى وعلاقته بالعلامة التجارية السبت المقبل

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 07:00 ص
تجارة القاهرة تنظم مؤتمر التحول الرقمى وعلاقته بالعلامة التجارية السبت المقبل جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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تنظم كلية التجارة بجامعة القاهرة يوم السبت المقبل مؤتمر ا بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة لمناقشة العلام التجارية فى ظل التحول الرقمى والقوى الناعمة للدولة وعلاقتها بعلامتها التجارية، وجلسة  حول تحديات فرص الاقتصاد المصرى وعلاقته بالعلامة التجارية وذلك بمشاركة عدد من الوزراء والمهتمين وتستمر فعاليات المؤتمر على مدار يومى 22 و 23 أكتوبر الجارى.
 
ومن المقرر أن يشارك فى المؤتمر الدكتو  محمـد الخشـت - رئيـس جامعـة القاهرة ، والدكتور محمـد معيـط - وزير المالية والدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، وحسـين زين  رئيـس الهيئـة الوطنية للإعلام والدكتور فخـرى الفقـى  رئيـس لجنـة الخطـة والموازنـة بمجلـس النواب، والدكتور عثمـان محمـد عثمـان - وزير التخطيـط والتنميـة البشرية  الاسـبق ورئيـس معهـد التخطيط الأسـبق .
 
كما يشارك فى حضور المؤتمر  عبـد الصـادق الشـوربجي  رئيـس الهيئـة الوطنيـة للصحافة ، و هشـام عزمـى  الأمين العـام للمجلـس الأعلـى للثقافة  والمهنـدس أحمـد يوسـف  مسـاعد وزير السـياحة والأثار، والدكتور خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمى، وعدد من الاكاديمين والمتخصصين.
 

التعليم العالى

العلامة التجارية

تجارة القاهرة

التحول الرقمى

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