اليوم السابع
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أكرم القصاص
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برلسكونى: لا أنكر صداقتى مع بوتين والتشكيك فى نزعتى الأطلسية أمر سخيف

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 07:00 ص
برلسكونى: لا أنكر صداقتى مع بوتين والتشكيك فى نزعتى الأطلسية أمر سخيف رئيس حزب "إيطاليا إلى الأمام" سيلفيو برلسكونى
وكالات

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قال سيلفيو برلسكوني، رئيس حزب "إيطاليا إلى الأمام"، ورئيس وزراء إيطاليا الأسبق، إنه لا ينكر أبدا صداقته القديمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرا إلى أن "الظروف تغيّرت اليوم".

جاء ذلك في مقابلة مع صحيفة (كورييري ديلا سيرا) الإيطالية، الخميس، بعد نشر تسجيل صوتي يبدو فيه رئيس الوزراء الأسبق، أنه يلقي بلوم الحرب في أوكرانيا على كييف ويتحدث عن إعادة التقارب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وادعى برلسكوني أن "التصريحات التي انتُزعت مني، تستند إلى معلومات تلقيتها من مصادر موثوقة"، موضحاً أن الأمر يتعلق بـ"تفكير أوسع انتهى بإدانة الحرب في أوكرانيا والأمل بالتوصل إلى حل تفاوضي يحمي حقوق الشعب الأوكراني".

وخلص برلسكوني بالإعراب عن رأيه، بأن التشكيك في نزعته الأطلسية يُعدّ "أمرا سخيفا".


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