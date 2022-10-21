بالأسماء.. إصابة 4 أطفال و3 شباب فى انقلاب سيارة جنوب بورسعيد

أصيب 4 أطفال و3 شباب بمحافظة بورسعيد، مساء اليوم الجمعة، إثر انقلاب سيارة ملاكي على طريق الحي الإماراتي جنوب بورسعيد.

استقبل مستشفى الزهور كل من: سيف محمود سالم 7 أعوام، وسما محمود سالم 12 عامًا، وسالم محمود سالم 14 عامًا، ورودينا أحمد جمال 20 عامًا، كما استقبل مستشفى المبرة كل من: شيرين جمال أحمد 35 عامًا، وشيماء جمال أحمد 30 عامًا، وملك أحمد جمال 10 أعوام، مصابين بإصابات مختلفة اثر انقلاب سيارة ملاكي على طريق الحي الإماراتي جنوب بورسعيد.

حُرر محضر بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتقديم الاسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصابين.