اليوم.. "أوقاف الأقصر" تفتتح مسجد آل عثمان بقرية الشغب فى مدينة إسنا

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه تم إجراء التجهيزات النهائية لافتتاح مسجد جديد من مساجد المديرية، اليوم الجمعة، وهو مسجد آل عثمان بقرية الشغب فى مدينة إسنا، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى الذى تقوم به وزارة الأوقاف، وتحت رعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.



وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم اليوم الجمعة 21 أكتوبر الجارى، افتتاح مسجد جديد من المساجد التى تم الانتهاء من بنائها وتشييدها، وهو مسجد آل عتمان بقرية الشغب بمدينة إسنا، حيث سيحضر حفل الافتتاح كوكبة من قيادات الدعوة بالمديرية وإدارة إسنا، والتنفيذيين والشعبيين والمواطنين بقرية الشغب.



وفى نفس السياق أعلن الشيخ سيد عبد الدايم وكيل الأوقاف بمحافظة الأقصر، تفاصيل حصاد الأنشطة الدعوية والإدارية بالمديرية على مدار الـ30 يومًا الماضية، حيث شمل الحصاد اعتماد عدد 4 مساجد لعقد فعاليات مجالس الإقراء بها، وعقد 5 ندوات ضمن فعاليات الأسبوع الثقافى الثانى بأوقاف الأقصر، وعقد عدد 33 درس من الدروس المنهجية، وعقد عدد 2424 جلسة بمساجد حق الطفل الصيفى، وعقد عدد 3 محاضرات تثقيفية بالاشتراك مع قصر الثقافة، واعتماد عدد 8 مساجد لعقد فعاليات برنامج المنبر الثابت، وعقد عدد 1 برنامج تدريبى مع جامعة الأقصر فى برنامج الارشاد النفسى لعدد 50 إماما.



وأضاف الشيخ سيد محمد عبد الدايم، أنه نجحت المديرية خلال الفترة الماضية قامت المديرية باستلام عدد 275 زى أزهرى من الوزارة، وعقد فعاليات مسابقة التصفية المحلية للقرآن الكريم وتقدم لها عدد 18 متسابق، وفى البر والخيرات وخدمة المجتمع قامت المديرية بإهداء محافظة الأقصر ممثلة فى مديرية التضامن الإجتماعى عدد 4 أطنان لحوم من مشروع لحوم صكوك الأضاحى والإطعام، لتوزيعها على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية، كما تم افتتاح مسجد السلام بقرية الروافعه بمركز ومدينة البياضية يوم الجمعة الموافق 9/9/2022.