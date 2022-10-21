الهند تغرّم شركة "جوجل" 162 مليون دولار بسبب سوء استغلال منصة أندرويد

وكالات

فرضت لجنة حماية المنافسة في الهند غرامة مالية قدرها 162 مليون دولار على شركة "ألفابت" الشركة الأم لـ"جوجل"، بسبب سوء استغلالها الدور المهيمن لنظام تشغيلها أندرويد.

وقالت اللجنة في بيان الخميس إن تطبيقات غوغل المثبتة سلفا ستشجع المستخدمين على استخدام محرك البحث جوجل من أجل تعزيز نشاطها الخاص بالبحث الإلكتروني.

وأمرت اللجنة غوغل بإجراء تعديلات، بما يشمل توفير القدرة على إزالة تطبيقات جوجل.

وتعد الهند، التي ستصبح رسميا أكبر دول العالم من حيث عدد السكان، سوقا مهمة للنمو بالنسبة لـ"جوجل" وشركات وادي السيليكون الأمريكية الأخرى.

كما أن الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد هي الأكثر شعبية في الهند.