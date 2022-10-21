النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بطرق القاهرة والجيزة

كتب عبد الرحمن سيد

تميزت حركة المرور صباح اليوم الجمعة بالسيولة والانتظام، حيث انتظمت حركة السير بكافة الطرق الرئيسية فى محافظتي القاهرة والجيزة، كما اختفت التكدسات المرورية، وسط تواجد أمنى فى الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات وتأمين رحلات المواطنين عبر المحاور والكبارى والطرق بالمحافظتين.

وانتظمت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، وفي شوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وتميزت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، بالسيولة والانتظام، وأيضا شهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

كما ظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.