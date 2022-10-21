المنصة المحلية تواصل التوعية بالتغيرات المناخية بأسوان مع اقتراب انعقاد مؤتمر المناخ

أسوان - فريق المحافظات

نظمت المنصة المحلية للتغيرات المناخية بأسوان، احتفالا لتكريم المهندس عبد الكريم محمدين وكيل وزارة الزراعة بأسوان، وعضو المنصة المحلية باسوان بمناسبة بلوغه سن التقاعد.

وجاء الاحتفال مختلفا حيث كان عبارة عن احتفالية مناخية توعوية تم خلالها إجراء حوار تفاعلى حول التغيرات المناخية و اثاره السلبية و دور جميع فئات المجتمع فى التكيف معها و فى نهاية الاحتفالية تم تلاوة ميثاق شرف مواجهة التغيرات المناخية و التوقيع عليه

وفى ذات السياق نفذت المنصة المحلية باسوان بالتعاون مع قسم البيئة و السكان بإدارة ادفو التعليمية ندوة توعوية لطلاب مدرسة المملحة الابتدائية حيث تم تناول موضوع التغيرات المناخية الأسباب و النتائج و كيفية المواجهة وسببها و دور كل فرد فى المجتمع فيها، نفذت الندوة سهير عبد الواحد عضو المنصة وايفون رئيس قسم البيئة والسكان بإدارة ادفو التعليمية

وفى موقع ثالث تم اختتام تدريب حول الحدائق النباتية و الأشجار الخشبية و دورها فى التخفيف من التغيرات المناخية و الذى تم بالتعاون بين المنصة المحلية باسوان و إدارة التربية البيئية و السكان بمديرية التربية و التعليم بأسوان و الحديقة النباتية باسوان، أدار التدريب امال فهمى عضو المنصة المحلية باسوان و مدير إدارة البيئة و السكان و المهندس عمرو محمود مدير الحديقة النباتية باسوان

وفى هذا الصدد أكد الدكتور احمد زكى أبو كنيز رئيس الاتحاد النوعى للبيئة باسوان و المنسق العام للمنصة المحلية بأسوان في" تصريحات صخفية"، بأنه مع قرب إنعقاد مؤتمر قمة المناخ ال٢٧ بشرم الشيخ، يزداد معه زخم أنشطة المنصة المحلية باسوان حيث تم اليوم تنفيذ ثلاثة أنشطة متنوعه، إستهدفت جميعها التوعية بقضية التغيرات المناخية، وكيفية التكيف معها، حيث إستهدفت هذه الأنشطة مختلف شرائح المجتمع الأسوانى، فى إطار الوصول بقضية التوعية لكل فرد فى