المفتى يشكر الرئيس السيسى لرعايته مؤتمر الإفتاء حول الفتوى وأهداف التنمية

كتب محمد شرقاوى

وجه الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته لمؤتمر «الفتوى وأهداف التنمية المستدامة».

أضاف شوقي علام، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» على قناة صدى البلد، أنّ رعاية الرئيس السيسي للمؤتمر تجعله يؤتي ثماره، مشيرا إلى أن الحضور الكبير الذي شهده مؤتمر الإفتاء يوضح حجم الإقبال على مصر.

تابع مفتي الجمهورية، أن مؤتمر دار الإفتاء استقبل علماء وضيوف من 90 دولة حول العالم، وهذا يعني أن مصر محط الأنظار ويجب أن تكون هكذا.

بيّن شوقي علام، أن التنمية المستدامة عنصر أساسي من مكونات الشخصية المسلمة، لأن عمران الأرض رسالة الإسلام، مشيرا إلى أن القرآن الكريم أوضح لنا أنه لن تحدث خلافة حقيقية في الأرض إلا بالعلم الذي يترجم بالعمران.

اختتم مفتي الجمهورية، بالإشارة إلى أن التنمية المستدامة بعناصرها موجودة في الفقه الإسلامي، مضيفا أن دار الإفتاء عالجت الأهداف التنموية عبر الفتوى.