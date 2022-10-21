المتهمون بسرقة 300 ألف جنيه من سيارة شركة بـ6 أكتوبر يكشفون كواليس الجريمة

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف المتهمون بسرقة مبلغ مالي من سيارة شركة بمدينة 6 أكتوبر، بكواليس ارتكابهم الجريمة عقب القبض عليهم، فذكروا أنهم نظرا لعمل أحدهم سابقا بالشركة، وعلمه بخط سير السيارة، اتفق مع باقي المتهمين على ارتكاب الجريمة، وفي الموعد المحدد استخدموا سيارتين في مطاردة سيارة الشركة التي يقودها سائق ويرافقه موظف، وأجبروهما على التوقف بمدينة 6 أكتوبر، وهددوهما ثم استولوا منهما على حقيبة تحتوي على مبلغ 300 ألف جنيه.

أضاف المتهمون البالغ عددهم 8 أشخاص، أنهم قسموا النقود بينهم، وأرشدوا عنها، كما أرشدوا عن السيارتين المستخدمتين في مطاردة سيارة الشركة، وتم ضبطهما.

واستنادا لاعترافات المتهمين، وتحريات رجال المباحث، قررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد تعرض سائق ومندوب شركة للسرقة بالإكراه بمدينة 6 أكتوبر، وذكرا أنهما أثناء استقلالهما سبارة الشركة، وبحوزتهما مبلغ 300 ألف جنيه، فوجئا بسيارتين يستقلهما عدد من الأشخاص يجبروهما على التوقف، واستولوا على النقود بالإكراه، وفروا هاربين.

بتكثيف التحريات تبين لرجال المباحث أن أحد المتهمين كان يعمل بالشركة، واستعان بباقي الجناة لارتكاب الجريمة وبإعداد عدة اكمنة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب السرقة، وأرشدوا عن المبلغ المالي المسروق، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.