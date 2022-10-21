المباحث تتحفظ على سيدة وشقيقها لاتهامهما بقتل زوجها بالمحلة

الغربية مصطفى عادل

تحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، على سيدة وشقيقها لاتهامهما بقتل زوجها والتخلص من جثته في جراج مجاور لمنزله بسبب خلافات عائلية لرغبته في العودة لزوجته الأولي.



كان حارس العقار قد اكتشف وجود دماء في جراج مجاور للمنزل ملك المجني عليه، وعلى الفور تم الاتصال بالشرطة التي انتقلت لمكان البلاغ لفحص الواقعة.



تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، اخطارا من من مأمور قسم أول المحلة بورود بلاغ لشرطة النجدة بالعثور على جثة مسن داخل مخزن مجاور لمنزله بمنطقة البندر وتبين أن الجثة لموظف بحي أول المحلة يدعي"ه.ا"58 سنة.



انتقل ضباط مباحث قسم أول المحلة برئاسة الرائد أحمد دبيس رئيس مباحث القسم تحت إشراف اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية والمقدم محمد البرلسي وكيل فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود.



وتبين أن الجثة لموظف بحي أول المحلة وعثر عليه مقتولا وموثق بالحبال، وتم التحفظ على زوجته الثانية وشقيقها لاتهامهما بقتله، وتم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

