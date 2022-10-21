اليوم السابع
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الجمعة، 21 أكتوبر 2022 01:45 م
أكرم القصاص
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الكويت: وفاة عامل مصرى سقط من الطابق الثاني وانحشر فى سقالة

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 01:35 م
الكويت: وفاة عامل مصرى سقط من الطابق الثاني وانحشر فى سقالة الوافدين بالكويت ـ أرشيفية
إيمان حنا

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توفى وافد مصرى بالكويت، في الثلاثينيات من عمره، إثر سقوطه من فوق سقالة بمبنى قيد الإنشاء في منطقة المطلاع. وفق صحيفة الأنباء الكويتية .

وقال مصدر أمني كويتى، إن بلاغا ورد إلى عمليات وزارة الداخلية، عن سقوط عامل من فوق سقالة بالطابق الثانى فى أحد المبانى قيد الإنشاء بمنطقة المطلاع، وعند وصول رجال الأمن والإطفاء تبين أن العامل سقط من الدور الثاني أثناء عمله ووجد محشورا بين السور والسقالة، مضيفا: تم إخراج العامل المتوفى، وتبين أنه (مصرى الجنسية)، وتم تسليم الجثة إلى الأدلة الجنائية.


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