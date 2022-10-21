اليوم السابع
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الجمعة، 21 أكتوبر 2022 08:10 ص
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"القومى للمرأة" بالشرقية يعلن استخراج 195 بطاقة رقم قومى للسيدات مجانا

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 08:00 ص
"القومى للمرأة" بالشرقية يعلن استخراج 195 بطاقة رقم قومى للسيدات مجانا جانب من الفعالية
الشرقية- فتحية الديب

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قالت الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الشرقية، إن الفرع المجلس يواصل استخراج بطاقات الرقم القومى بالمجان، وتم استخراج 195 بطاقة رقم قومى مجانا للسيدات والفتيات المستحقات بقرى مركزى منيا القمح ومشتول السوق والزقازيق وهى "شلشمون- سنهوا- نبتيت-المنير".

 

 وأضافت مقررة الفرع، لـ"اليوم السابع"، أن ذلك يأتى فى إطار البروتوكول الموقع بين مصلحة الأحوال المدنية والمجلس القومى للمرأة، بإشراف الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة بالجمهورية، فى استخراج بطاقات الرقم القومى للمرأة المعيلة وللسيدات الغير قادرات والفتيات بالمجان ضمن مشروع " بطاقتك حقوقك" وذلك بمختلف مراكز وقرى المحافظة وحرصا من المجلس على مساعدة المرأة فى إثبات وجودها وما يترتب عليه من حصولها على الخدمات الحكومية وفرص العمل، وتابعت أن ذلك يتم بالتنسيق مع الأحوال المدنية بالشرقية.

 

 

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