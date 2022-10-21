العثور على جثة مواطن متحللة داخل منزله بالغربية

الغربية مصطفى عادل

نقلت سيارة إسعاف جثة مواطن متحلله للمشرحة بعد العثور عليها داخل منزله بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية إخطار بورود بلاغ لشرطة النجدة، من مواطن بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة مسن بمدينة طنطا.

انتقل ضباط المباحث الجنائية لمكان البلاغ وتبين وجود جثة مسن في حالة تحلل، وأن المتوفي يعيش بمفرده بالمنزل، وقد تعرض لوعكة صحية وتوفي داخل المنزل، وشعر بها الجيران بعد انبعاث رائحة كريهة من شقته، وتم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.