الطقس فى بورسعيد.. اعتدال بدرجات الحرارة وسماء صافية والأهالي على البحر "صور"

بورسعيد - محمد عزام

تشهد محافظة بورسعيد، اليوم الجمعه، توافد عدد من الأهالي والزوار على شاطئ البحر الأبيض المتوسط بمحافظة بورسعيد، وسط حالة من اعتدال في درجات الحرارة والسماء الصافية.



ويسير العمل في الأنشطة البحرية بشكل طبيعي، من رحلات الصيد اليومية التي يقوم بها الصيادين، وكذلك عبور السفن المجري الملاحي لقناة السويس، وغيرها من الأنشطة التجارية في كافة أسواق المحافظة.



ومن جانبها أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس اليوم مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى، والوجه البحرى وشمال الصعيد معتدل الحرارة على السواحل الشمالية حار على جنوب الصعيد .



ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وشمال محافظة البحر الأحمر، مع استمرار سقوط الأمطار الخفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا وقد تصل لحد السيول على مناطق من جنوب سيناء.







الأهالي على شاطئ البحر الأبيض المتوسط بمحافظة



الشماسى والكراسي على الشاطئ



العشرات على شاطئ بورسعيد



جانب من توافد الأهالي



جلوس البعض على شاطئ بورسعيد



سماء بورسعيد الصافيه اليوم



شاطئ بورسعيد اليوم الجمعه









