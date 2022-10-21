الصين تتخذ إجراءات مكثفة لمعالجة شيخوخة السكان وتعزيز رفاهية المسنين

كتب خالد إبراهيم

اتخذت الصين سلسلة من السياسات والإجراءات خلال العقد الماضى لمعالجة شيخوخة السكان وتعزيز شعورهم بالراحة والسعادة والأمن للمسنين، فمنذ السنوات العشر الماضية، اتخذت الصين استجابة استباقية للشيخوخة كإستراتيجية وطنية، فقامت بتسريع جهودها فى تنمية نظام الضمان الاجتماعى وخدمات رعاية المسنين ونظام الرعاية الصحية للمسنين.



احد المسنين

ويبلغ عدد الصينيين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما 267 مليونا، ومن بين الإجراءات التي اتخذتها الصين، بحسب ما تذكره شبكة "تليفزيون الصين"، هى تحسين سياسات الولادة لتعزيز التنمية السكانية طويلة الأجل والمتوازنة، ومراجعة قانون حماية حقوق المسنين ومصالحهم.



كبار السن

وقال لى بانغ هوا، نائب مدير إدارة خدمات المسنين بوزارة الشؤون المدنية الصينية "فى السنوات العشر الماضية، بذلت الصين جهودا غير مسبوقة وأحرزت تقدما تاريخيا فى تنمية نظام خدمات المسنين من خلال إصدار المزيد من السياسات وزيادة الأموال، وتقدمت صناعات رعاية المسنين إلى نمط جديد يتميز بالدعم المشترك للحكومة والسوق والمجتمع، بدلا من مجرد دعم الحكومة".

فى العقد الماضي، تم تحسين نظام خدمات المسنين بشكل أكبر، من خلال إنشاء قائمة لخدمات رعاية المسنين الأساسية، ونظام الإعانات للمسنين الفقراء، ونظام خدمات الرعاية المنزلية للمسنين ذوى الاحتياجات الخاصة، ويستفيد منه ما يقرب من 37 مليون مسن.

كما استثمرت الحكومة المركزية ما مجموعه 35.9 مليار يوان (4.96 مليار دولار أمريكي) لدعم بناء مرافق خدمات المسنين، مع أكثر من 8.12 مليون سرير مهيأ لخدمات رعاية المسنين، مما ضاعف الرقم لعام 2012. وتغطى خدمات رعاية المسنين جميع المجتمعات الحضرية وأكثر من نصف المجتمعات الريفية.