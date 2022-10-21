الصرف الصحي بالإسكندرية تعلن عودة الطوارئ والتمركزات بسبب هطول الأمطار

الإسكندرية -فريق المحافظات

أعلنت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، برئاسة اللواء محمود نافع، عودة رفع حالة الطوارئ استعدادا للأمطار اليوم الجمعة، بناء على توقعات هيئة الأرصاد بأمطار خفيفة إلى متوسطة.



وقال اللواء محمود نافع، إن شركة الصرف الصحي بالإسكندرية تتمركز 122سيارة و30 معدة وبدالة بكل المناطق الساخنة بالمحافظة للتعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار تنتج عن حالة الطقس.



وأضاف، أن محافظة الإسكندرية تشهد اليوم الجمعة أمطاراً خفيفة تزداد كثافتها كل يوم حتى وصلت لأمطار متوسطة في بعض المناطق ولا يوجد تجمعات لمياه الأمطار ويتم التعامل الفوري مع أي تجمعات لمياة الأمطار.



وتناشد الشركة، المواطنين في حالة وجود أي شكوى الإبلاغ على رقم الخط الساخن 175 من أي تليفون محمول، أو التواصل عن طريق صفحة الشركة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".







امطار علي الاسكندرية



هطول أمطار علي مناطق متفرقة بالإسكندرية