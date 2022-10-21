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"الصحة" تدعو لارتداء الكمامة فى أماكن العمل والمواصلات لتفادى الإصابة بكورونا

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 01:00 ص
"الصحة" تدعو لارتداء الكمامة فى أماكن العمل والمواصلات لتفادى الإصابة بكورونا ارتداء الكمامة للوقاية من كورونا - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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وجهت وزارة الصحة والسكان المواطنين إلى ضرورة ارتداء الكمامة خلال موسم الشتاء في المواصلات العامة وأماكن العمل، منعا للإصابة بعدوى كورونا.
 
وكشفت وزارة الصحة والسكان عن حزمة من الإجراءات الخاصة بعمليات العزل المنزلى للحالات الإيجابية لفيروس كورونا بدون أعراض.
 
وقالت وزارة الصحة والسكان: "سيكون العزل المنزلى للحالات الإيجابية لفيروس كورونا بدون أعراض لمدة 5 أيام من تاريخ الاختبار الإيجابى لكوفيد 19، وفى حالة انتهاء العزل يستمر الشخص فى ارتداء الكمامة لمدة 5 أيام إضافية فى تحركاته".
 
وتابعت وزارة الصحة والسكان أنه فى حالة ظهور الأعراض خلال فترة العزل تعامل الحالة وفقا لفترات العزل المقررة والتصنيف الإكلينيكى.

الصحة

العزل المنزلى

الكمامة

كورونا

الوقاية من كورونا

اليوم السابع بلس

فيروس كورونا



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